Blac Youngsta Responds To Backlash For Performing Young Dolph Diss

Blac Youngsta had some people on the internet upset. His decision to perform his 2017 “Shake Sum” diss track directed at recently deceased Young Dolph left a sour taste in many fans’ mouths.
Young Dolph (born Adolph Robert Thornton Jr.) was shot and killed on November 17. Prior to his death, Dolph was engaged in a feud with Blac Youngsta that included both rappers releasing diss records aimed at the other.
Subsequently, Blac Youngsta took to Instagram to share his thoughts on the backlash he has been receiving for his “Shake Sum” performance. The self-described “black sheep” expressed no remorse for dissing a dead man.
Blac Youngsta wrote:
IM THE TYPE OF NI**A WHO AIN’T NEVA SAT BACK AND LOOKED FOR NOBODY TO FEEL SORRY FA ME! I COME FROM THE HEART OF SOUTH MEMPHIS WHERE YOU GET NO SYMPATHY, DONT EVEN KNOW WHAT THAT IS… WITH THAT BEING SAID I COULD GIVE 2 F#### WHAT THE WORLD THINK BOUT ME 🤷🏾♂️ IT AMAZES ME HOW JUST BECAUSE IM A MUTIL MILLIONAIRE GANGSTA THAT IM PUT UNDER THIS MAGNIFYING GLASS AND EVERY LIL THING I DO/SAY RECEIVES NEGATIVITY RATHER ITS TO BE PUT OUT THAT WAY OR NOT IM HUMAN I AINT PERFECT, I GO THRU S### JUST LIKE EVERYBODY ELSE, I DONE LOST MORE OF MY INNER NI**AS THAN ANY OTHA NI**A COMING OUTTA MY CITY *MEMPHIS* MY GRANDMA DAMN NEAR ON HER DEATH BED NOW BUT I DONT GET ON THE INTERNET CRYING BOUT IT OR LOOKING FOR THE WORLD TO FEEL SAD FOR A NI**A. WHEN THE FALSE ALLEGATIONS CAME OUT LATE LAST MONTH ABOUT SUM HAPPENING TO HER HOUSE SHE WAS HOSPITALIZED THE DAY BEFORE THAT SICK AS CAN BE, I TOOK ALL THREATS & HOPES THAT SHE DONT MAKE IT FROM ALL TYPE OF PEOPLE IDK. SEE WE AS ENTERTAINERS DEAL WITH LIFE JUST LIKE REGULAR PEOPLE DO AND YALL FELL TO REALIZE THAT, ONLY DIFFERENCE IS IM ON MY 3rd LIFE SO CANT S### NOBDY SAY, THINK, or FEEL TOWARD ME SLOW ME DOWN OR STOP ME. IM A MAN OF GOD WHEN ITS ALL SAID AND DONE I AINT GOTTA ANSWER TO NO 1 BUT HIM WHEN ITS ALL SAID AND DONE RIGHT??? “ASSUME” WHAT YOU WANNA “ASSUME” S/O TO ALL MY SUPPORTERS, REAL DAY 1 FANS, FRIENDS, FAMILY AND PEOPLE WHO KNOW THE REAL YOUNGSTA 😈 MY GRANDMA 👵 HOUSE BUILT FROM THE GROUND UP BRAND NEW CONSTRUCTION 🚧 PU**Y 🏦 LINK IN MY BIO #HEAVYCAMP4LIFE 🏋🏾♂️ #NPOSITION ♟ NOT A GOAT, IM THE #blacksheep@blacyoungsta Instagram